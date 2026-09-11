Rugen los Pumas con triunfo en CU

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CIUDAD DE MÉXICO.- Por fin llegó la ansiada victoria en casa. Pumas firmó un gran 3-1 sobre el León en el estadio Olímpico Universitario, para así sellar el primer triunfo de la temporada y alejar la mala racha que los perseguía.

Más de 17 mil aficionados se dieron cita en el inmueble para alentar a su equipo en el partido reprogramado de la Jornada 7 del Apertura 2026.

En los primeros 20 minutos se vivieron intensos momentos en las áreas de ambos clubes, pero los universitarios lucían con mayor intensidad y decididos a abrir el marcador.

Luciano Herrera lucía como el hombre de mayor peligro. El argentino era punzante por el costado izquierdo y, tras un contragolpe, encontró los guantes de Óscar García.

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Cerca de la media hora llegó una fuerte lluvia que azotó el estadio Olímpico Universitario, ocasionando una movilización de los aficionados que estaban en las partes alcanzadas por el agua.

Para no perder la costumbre, Keylor Navas salvaba su meta con una gran atajada al disparo de Iván Moreno, que lucía para terminar en la escuadra.

Con ese "gol a la defensiva", llegó el verdadero tanto de la ventaja para Pumas. Un estupendo centro de Rodrigo López fue martillado por Juninho para romper el cero.

Se acercaba el final de la primera parte y Navas volvía a bajar la cortina de su portería para mandar a su equipo con la ventaja al vestidor.

Al minuto 53, José "Plátano" Alvarado emparejó el juego con un estupendo gol de tijera, la única forma de dejar sin oportunidad al arquero tico.

La mejoría de La Fiera era evidente y parecía que el tanto de la ventaja caería de su lado. Sin embargo, fueron los universitarios quienes volvieron a tomar la delantera.

Un centro medido de Herrera encontró a Robert Morales, quien llegó como un ferrocarril al área y de cabeza empujó el balón para el 2-1.

Ya sin tantas acciones de peligro en el juego, parecía que el marcador persistiría hasta el final, pero los universitarios tenían otro plan.

Pedro Vite, el motor auriazul, recibió fuera del área, a los linderos de la media luna. Con una exquisita técnica, el ecuatoriano mandó el balón a la esquina y colocó el 3-1.