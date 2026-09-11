Araujo, a la segunda división de Portugal

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Néstor Araujo, quien estaba borrado del América, regresa al futbol europeo para jugar con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Regreso de Néstor Araujo al futbol europeo

La oportunidad se le presenta a Araujo cuando su carrera no parecía tener rumbo. Ahora, cuatro años después de la aventura en el futbol español, el zaguero central de 35 años firma con el equipo que tenía entre sus filas a "Vozinha", arquero sensación de la pasada Copa del Mundo con la selección de Cabo Verde.

Situación actual de Néstor Araujo y Chaves

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El último partido que disputó Araujo con las Águilas del América fue el 11 de mayo del 2026, en el empate a tres goles en el Olímpico universitario ante Pumas.

Desde entonces, el central fue borrado de los planes de André Jardine, y ahora con Guillermo Almada al mando, la situación no cambió.

Néstor llega a un equipo que registra tres derrotas en los cuatro partidos que ha jugado.

El Dato

9 meses de contrato tendrá Araujo con el Chaves; hasta junio del 2027.