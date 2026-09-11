logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Araujo, a la segunda división de Portugal

Llega a un Chaves que ha sufrido tres derrotas en cuatro partidos

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 09:32 a.m.
A
Araujo, a la segunda división de Portugal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Néstor Araujo, quien estaba borrado del América, regresa al futbol europeo para jugar con el Chaves de la segunda división de Portugal.

      Regreso de Néstor Araujo al futbol europeo

      La oportunidad se le presenta a Araujo cuando su carrera no parecía tener rumbo. Ahora, cuatro años después de la aventura en el futbol español, el zaguero central de 35 años firma con el equipo que tenía entre sus filas a "Vozinha", arquero sensación de la pasada Copa del Mundo con la selección de Cabo Verde.

      Situación actual de Néstor Araujo y Chaves

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El último partido que disputó Araujo con las Águilas del América fue el 11 de mayo del 2026, en el empate a tres goles en el Olímpico universitario ante Pumas.

      Desde entonces, el central fue borrado de los planes de André Jardine, y ahora con Guillermo Almada al mando, la situación no cambió.

      Néstor llega a un equipo que registra tres derrotas en los cuatro partidos que ha jugado.

      El Dato

      9 meses de contrato tendrá Araujo con el Chaves; hasta junio del 2027.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Araujo, a la segunda división de Portugal
      Araujo, a la segunda división de Portugal

      Araujo, a la segunda división de Portugal

      SLP

      El Universal

      Llega a un Chaves que ha sufrido tres derrotas en cuatro partidos

      México se juega ante Argentina el pase a Octavos
      México se juega ante Argentina el pase a Octavos

      México se juega ante Argentina el pase a Octavos

      SLP

      El Universal

      El Tri Femenil Sub-20 necesita ganar este viernes para asegurar su continuidad en el Mundial

      Va Cordero por su octavo título
      Va Cordero por su octavo título

      Va Cordero por su octavo título

      SLP

      Romario Ventura

      El piloto de rallies está listo para la Carrera Panamericana

      Tiene la UASLP nuevo titular deportivo
      Tiene la UASLP nuevo titular deportivo

      Tiene la UASLP nuevo titular deportivo

      SLP

      Romario Ventura