México se juega ante Argentina el pase a Octavos

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México, aún con vida, se jugará todo ante Argentina. Las dirigidas por Doriva Bueno están obligadas a conseguir una victoria para avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenina Sub-20. Dependen de sí mismas.

La Selección Mexicana conserva la esperanza, aún con el solitario punto que suma en el Grupo A. Para la defensora Berenice Ibarra, el duelo ante Argentina deberá afrontarse como una final, pues salvará al combinado nacional en el torneo de la FIFA.

"Toca ver qué nos hizo falta. [...] Todos los partidos los veo como una final. Se tienen que jugar así. Vamos a dar lo mejor que tenemos porque ganando nos vamos a sentir mejor. Siento que debemos seguir buscando el siguiente gol", prometió la futbolista de las Tuzas del Pachuca.

Después de empatar con Benín y perder ante Polonia, el Tricolor Femenil cayó al tercer lugar de su grupo. El liderato pertenece a la anfitriona polaca, con seis puntos, mientras que su próxima rival, Argentina, ocupa el segundo puesto, con tres unidades.

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Si pierde ante la Albiceleste, México deberá esperar para conocer si termina entre los cuatro mejores terceros lugares del certamen. Una responsabilidad de la que, de acuerdo con la delantera María Inés González, están conscientes.

"Nuestro objetivo está intacto. Queda cien por ciento en nosotras poder pasar. Lo vemos como algo bueno, con la mayor seriedad posible", sentenció la futbolista de las Amazonas de Tigres.

Será este viernes, en la cancha de la Arena Katowice, donde la Selección Mexicana Femenil Sub-20 definirá su futuro.

¿A qué hora y por dónde ver el partido del Mundial Femenil Sub-20?

· Viernes, 11 de septiembre

· Argentina vs México

· 10:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

· Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Nu9ve.