Habrá campaña de vacunación vs. sarampión

CIUDAD VALLES.- El titular de la Jurisdicción Sanitaria V visitó el Ayuntamiento para pedir apoyo en campaña de vacunación contra el sarampión, debido a la alerta epidemiológica.

Este mediodía, Ángel Sánchez Pacheco, jefe de esta representación de la Secretaría de Salud en la Huasteca norte estuvo en la alcaldía para solicitar apoyo en la próxima campaña de prevención y vacunación contra el sarampión.

Agregó que en la entidad potosina no hay un solo caso, pero debe quedar claro que el compromiso de vacunar a los menores de edad es ineludible y que el sarampión es un padecimiento que se puede evitar a través de la vacunación.

Hay que recordar que un niño llegado de Estados Unidos al Estado de México provocó la alarma nacional, luego de que en nuestro país, esta enfermedad ya estaba erradicada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí