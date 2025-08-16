Bomberos retiran enjambres de abejas

Matehuala.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a retirar dos panales de avispas, al acudir vieron que se trataba de avispas negras que, aunque no se considera peligrosa la picadura para los humanos, puede ser muy dolorosa, por lo que procedieron a quitarlos, no hubo lesionados.

El primer reporte de un enjambre fue reportado de la colonia Las Palmas, que se encontraba en unos juegos infantiles de un parque, por lo que inmediatamente acordonaron el área y se colocaron su equipo especial, para evitar que los atacaran y después de varios minutos lograron quitar la colmena con gran éxito.

Posteriormente les reportaron otra colmena de avispas, pero ahora en un domicilio particular en la calle Sonora de la Colonia República, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, y al llegar al domicilio los moradores de la casa les indicaron dónde se encontraba la colmena, nuevamente se pusieron su equipo especial y lograron realizar el control de avispas de forma segura.

Se pide a la población que, en el caso de las colmenas de avispas o abejas, reportar a la corporación de Bomberos y no molestarlos para evitar que ataquen a las personas.

