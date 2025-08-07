Querétaro se va con tropiezo del torneo

Querétaro finalizó su participación en la Leagues Cup, los albiazules llegaron eliminados y con cero posibilidades de pasar a la siguiente fase, el equipo albiazul terminó con una derrota ante Real Salt Lake con un marcador de uno por cero.

Benjamín Mora mandó al terreno de juego a los jugadores Allison, Manzanarez, Julio, Rodríguez, Armenta, Hernández, Villanueva, Zapata, Venegas, Robles, Puñuelas.

Los primeros minutos de juego mostraron un duelo trabado donde ambos equipos disputaron la posesión del esférico, conforme los minutos avanzaron, Real Lake tuvo mayor ataque o jugadas ofensivas que fueron bien resueltas por los albiazules.

Ojeda anotó un golazo al minuto 31, cuando el cuadro de Real Salt Lake empezó a manejar el balón en tres cuartos de cancha, el jugador recibió un paso cruzado en los linderos del área grande desde donde lanzó un tiro que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arquero queretano.

Para el segundo tiempo, los albiazules adelantaron líneas y empezaron a incomodar al centro de la cancha la salida de Real Salt Lake, generaron algunas jugadas con más ímpetu que juego colectivo; sin embargo, no bastaba para inquietar al arquero rival.

Para el cierre del juego Real Salt Like volvió a tomar control del esférico y los albiazules retrasaron líneas buscando algún error para contra golpear, al minuto 77 casi rinde frutos su táctica, cuando recuperaron un balón a media cancha y desplegaron a contragolpe donde un centro mal lanzado dejo sin opciones a Avila para crear peligro.