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Quiere Lamine Yamal el Balón de Oro

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Quiere Lamine Yamal el Balón de Oro
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El español Lamine Yamal es uno de los nominados para ganar el Balón de Oro, galardón que reconoce al mejor futbolista de la temporada, siendo -junto a Kylian Mbappé-, uno de los favoritos.

      El habilidoso atacante del Barcelona señaló que todo el mundo ha sido testigo de sus argumentos para llevar a casa ese reconocimiento, siendo el principal de ellos salir a disfrutar del futbol.

      "Yo creo que todo el mundo que ve futbol sabe cuáles son mis argumentos [para ganarlo]. Yo salgo, disfruto, juego bien y lo hago como quiero. Por suerte, también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. Gané el Mundial, pero creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente", dijo a "France Football", revista que da el premio.

      Por otra parte, si bien en cuestión de números hay otros nominados que registraron mejores estadísticas que él, reconoció que el Balón de Oro debe ser para jugadores "diferentes".

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      "El Balón de Oro es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas al verlo jugar. Ver un partido solo por ese jugador, yo creo que ese es el jugador diferente, no tiene que ver con los goles que anote ni nada más. Pienso en jugadores diferentes".

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