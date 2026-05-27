Quiñones renueva con Al-Qadisiya

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México.- Al-Qadsiah oficializó la renovación de Julián Quiñones hasta 2029, asegurando la continuidad de su principal referente ofensivo, tras una temporada de consagración en la Saudi Pro League. El mexicano extendió su vínculo por tres años más, en una muestra clara de la confianza del club en su proyecto deportivo.

El atacante cerró la campaña 2025-2026 como campeón de goleo del torneo con 33 tantos en 31 partidos, además de registrar cuatro asistencias. Con esos números, se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato saudí.

Su rendimiento le permitió superar en la tabla de goleadores a futbolistas de renombre internacional como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Karim Benzema, reafirmando el mejor momento de su carrera.

Desde su llegada en 2024, tras su etapa como bicampeón de la Liga MX con América, Quiñones acumula 68 partidos con el conjunto saudí, en los que suma 62 goles y 12 asistencias, convirtiéndose en pieza clave del equipo.

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Con la renovación ya firmada y el título de goleo asegurado, el delantero mexicano se incorporó a la Selección Mexicana, con la que se alista para disputar la primera Copa del Mundo de su trayectoria con el Tri.