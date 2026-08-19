Quintana satisfecho con la evolución del equipo

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El Atlético de San Luis Femenil salió con las manos vacías de su visita al Estadio AKRON, donde cayó 3-1 frente a Chivas Femenil; sin embargo, para el director técnico Ignacio "Nacho" Quintana, el resultado no refleja completamente lo mostrado por sus dirigidas durante los 90 minutos.

"Coincido con ella, la verdad. Tuvimos la misma cantidad de remates a portería que ellas. No sé si sea un tema solo de contundencia, tal vez también de que estemos frías, pero es parte de nuestro trabajo como cuerpo técnico llevarlas a las zonas peligrosas del rival y tratar de que tengan la confianza para poder hacerlo", explicó Quintana.

El estratega destacó que, pese al marcador adverso, existe satisfacción por la evolución que ha mostrado el conjunto potosino en el arranque del campeonato. Para Quintana, San Luis ha mantenido sensaciones similares en sus primeros compromisos, aunque todavía falta encontrar mayor regularidad durante los 90 minutos.

Respecto al duelo ante Chivas, el entrenador potosino consideró que su equipo pudo tener mayor control, especialmente durante la primera mitad, aunque dos anotaciones de las tapatías modificaron por completo el desarrollo del encuentro.

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"Ahora creo que durante 90 minutos pudimos tener un poquito más de control. En el primer tiempo definitivamente creo que no teníamos el control de la situación; se encuentran con dos goles francamente de la misma forma y bueno, se va cambiando el juego, se va cambiando el momento", explicó.

El Atlético de San Luis Femenil deberá ahora convertir esas buenas sensaciones en resultados, especialmente en un torneo donde la competencia comienza a elevarse y cada punto puede resultar determinante en la pelea por los primeros puestos.