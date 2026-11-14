Rafa y México ante Jamaica

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México.- Tras la turbulenta Fecha FIFA de septiembre-octubre, en la que Rafael Márquez debutó y no logró conseguir ninguna victoria, se presenta su primera prueba oficial al frente de la Selección Mexicana.

La noche de este sábado, el Tricolor visita a la Selección de Jamaica, para disputar la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf, competencia en la que buscan refrendar el título.

Sin embargo, ver la mejor versión del combinado nacional aún es algo lejano y así lo manifestó "el Káiser"; para el histórico, requieren de más tiempo.

"Va a ser complicado porque todavía nos falta tiempo para seguir trabajando y llegar a un nivel en el que yo quisiera a mi equipo. Luego hay otras circunstancias en las que quizás va a ser difícil llegar a ese nivel; falta tiempo para trabajar", externó sobre cuándo se verá una mejor versión de México.

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"Quiero un equipo competitivo, dominador, que controle muy bien los tiempos del partido, que esté atento a las transiciones, a las perdidas porque eso es lo que va a ocasionar que a ellos lo haga fuertes", agregó en conferencia de prensa. Pase lo que pase este sábado en la capital jamaiquina, Márquez quiere buena actitud del equipo.

"Que el equipo tenga una buena actitud pase lo que pase. Hoy veo un equipo más unido y completo y que sabe lo que nos jugamos mañana", dijo.

Por su parte, Erik Lira manifestó que el equipo nacional tiene los argumentos para viajar a la Sultana del Norte con ventaja.

"Nos mentalizamos en salir a ganar; va a ser complicado, pero si estamos bien y llevamos a cabo lo que trabajamos, estoy convencido que nos vamos a llevar ventaja a nuestro país", concluyó el de Cruz Azul.