Rafael Márquez destaca el talento y apoyo a Gilberto Mora

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Uno de los futbolistas que más expectativas ha generado en el entorno de la Selección Mexicana tras la Copa del Mundo de 2026 es Gilberto Mora. A pesar de su corta edad, el talentoso atacante ha sabido ganarse un lugar gracias a sus destacadas actuaciones, consolidándose como una de las jóvenes promesas más importantes del futbol nacional y una pieza cada vez más relevante dentro del Tricolor.

Gilberto Mora destaca en la Selección Mexicana

Bajo la dirección de Rafael Márquez, el juvenil continúa acumulando elogios y demostrando que está preparado para competir al máximo nivel. Su reciente actuación frente a Colombia, en la que anotó el gol del empate (1-1), volvió a ponerlo en el centro de atención.

Rafael Márquez respalda el desarrollo de Gilberto Mora

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Las versiones que lo vinculan con clubes de la élite mundial, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United y París Saint-Germain, han incrementado el interés alrededor de su figura. Sin embargo, Márquez se mostró tranquilo ante el creciente protagonismo del joven mexicano y destacó que posee las condiciones necesarias para triunfar en cualquier institución de primer nivel.

Además, el histórico exdefensor aseguró que no le preocupa que la fama o las especulaciones afecten el desarrollo de Mora, ya que considera que cuenta con una sólida formación familiar. En ese sentido, afirmó que buscará acompañarlo de cerca durante su proceso, brindándole consejos y respaldo para que continúe evolucionando.

"Es muy joven y tiene un futuro interesante. Tiene calidad para jugar en cualquier equipo. Ahora que cumplirá 18 años, espero que tenga una gran oportunidad. No hemos tenido esa charla; será más adelante. Tiene una buena base de valores y una gran familia, que lo ha guiado muy bien. No me preocupa que pueda perder el piso; debemos protegerlo. Tengo experiencia con este tipo de situaciones por mi etapa en Barcelona. Hay que dejar que se divierta, que mantenga la calma y apoyarlo para que nos dé muchas alegrías", mencionó en conferencia de prensa.