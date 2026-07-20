Ramón Muñiz sigue sublíder de montaña

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El equipo Canel´s-Java continúa siendo protagonista en la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro" 2026, luego de disputar la quinta y penúltima etapa de la competencia, en la que sus corredores volvieron a mostrar un alto nivel competitivo y mantienen vivas sus aspiraciones de cerrar con buenos resultados en las clasificaciones generales de montaña y metas intermedias.

La jornada comprendió un exigente recorrido de 105 kilómetros, con salida en la ciudad de Oaxaca y meta en el Parque Ecoturístico La Cumbre Ixtepeji, en la Sierra Norte del estado.

Desde los primeros kilómetros, los dirigidos por Juan José Monsiváis asumieron el protagonismo al controlar el ritmo del pelotón y formar parte de los principales intentos de fuga. Conforme avanzó la competencia, la batalla se trasladó a la montaña, donde Efrén Santos destacó al adjudicarse la primera meta de montaña y neutralizar una escapada de cinco corredores, perfilándose como uno de los hombres más fuertes del ascenso.

El exigente puerto de montaña, donde la velocidad de los competidores descendió hasta los 15 kilómetros por hora en los tramos más complicados, terminó por desgastar al grupo de Canel´s-Java, que pese al esfuerzo no logró concretar la victoria de etapa. En la clasificación de la quinta jornada, José Ramón Muñiz fue el mejor representante del equipo al finalizar en la sexta posición, seguido por Efrén Santos, quien cruzó la meta en el duodécimo lugar. Posteriormente arribaron Ángel Díaz (16), Julián Camacho (18), Kevin Jiménez (39) y Andrés Silva (46), mientras que Eduardo Miralrío quedó fuera por tiempo.

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Tras cinco etapas disputadas, José Ramón Muñiz se ubica en el noveno puesto de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 11:56:19, apenas a tres segundos del líder. Muy cerca aparece Efrén Santos en la décima posición, seguido de Ángel Díaz (14), Julián Camacho (16), Andrés Silva (33), Ramón Muñiz (33) y Kevin Jiménez (44).

En las clasificaciones especiales, el conjunto potosino mantiene amplias posibilidades de subir al podio. Ramón Muñiz ocupa el tercer lugar en las Metas Intermedias con seis puntos, mientras que Andrés Silva es cuarto con cinco unidades.

Por su parte, José Ramón Muñiz marcha como sublíder de la clasificación de montaña, a únicamente tres puntos del primer lugar, por lo que llegará a la etapa final con opciones reales de conquistar el liderato.