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Raphinha sufre de una lesión en el isquiotibial

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Raphinha sufre de una lesión en el isquiotibial
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      MORRISTOWN.- El delantero brasileño Raphinha se someterá a tratamiento por una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, con la esperanza de poder regresar para las fases decisivas del Mundial, informó el sábado la selección nacional del país.

      Raphinha salió cerca del final del primer tiempo en la victoria 3-0 sobre Haití el viernes por la noche en Fildelfia tras recibir atención médica. La Confederación Brasileña de Fútbol indicó después que el jugador de 29 años sintió algo en el muslo y se sometería a más pruebas.

      Esas pruebas confirmaron una lesión, pero no una que lo obligara a quedar descartado del torneo, como le ocurrió al defensor Wesley antes del debut de Brasil ante Marruecos.

      Raphinha "seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible", señaló la CBF.

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      Se trata de la cuarta lesión en los isquiotibiales que padece Raphinha en el último año. Se perdió tres meses de la pasada temporada con el Barcelona.

      Brasil, invicto tras dos partidos, enfrentará a Escocia el miércoles en Miami, en el cierre de la fase de grupos para ambos equipos.

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