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Raquetistas potosinos campeones nacionales

Eduardo Portillo y André Parrilla se coronan en el selectivo nacional en Tijuana

Por Romario Ventura

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Raquetistas potosinos campeones nacionales
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      El raquetbolista potosino Eduardo "Lalo" Portillo Torres tuvo una destacada actuación en el Torneo Selectivo Nacional celebrado en Tijuana, Baja California, donde se consagró bicampeón nacional de Primera Fuerza en las modalidades de Singles y Dobles.

      En la competencia de parejas, Portillo hizo mancuerna con el también potosino André Parrilla Bernal, logrando quedarse con el título y consolidar una sobresaliente participación dentro del certamen desarrollado del 14 al 21 de septiembre.

      Además de los campeonatos nacionales, el resultado le permitió a Eduardo Portillo conseguir su clasificación para representar a México en el Campeonato Mundial de Racquetbol, que se disputará durante el mes de octubre en Temuco, Chile. También en el certamen Jessica Parrilla logró el Subcampeonato en los singles femenil.

      El potosino también se prepara para disputar sus segundos Juegos Mundiales de la especialidad, donde tendrá participación en la categoría Varonil Open, tanto en Singles como en Dobles, sumando así otro importante reto internacional a su trayectoria.

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      En el proceso de preparación y competencia también estuvieron presentes los entrenadores Rubén Martínez y Fabián Parrilla, quienes han acompañado de manera constante el trabajo de los representantes mexicanos rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

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