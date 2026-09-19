Miles acuden a 'la marcha de la bronca' en contra de Milei

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Miles de personas acudieron este sábado a la marcha de la bronca, convocada principalmente por partidos de izquierda y desplegada en el centro de Buenos Aires, donde los manifestantes protestaron contra el programa económico del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

Los presentes expresaron distintos motivos de bronca (enfado), desde la falta de empleo debido al cierre masivo de empresas (más de 30.000) hasta las deudas impagables que han contraído una buena porción de los argentinos.

Una desocupada de 57 años, María Bellozo, dijo a EFE que acudió a la marcha porque está "harta" del Gobierno: "Del autoritarismo, de la represión, de no poder llegar a fin de mes".

"Se nos está matando de hambre. Es triste, me dan ganas de llorar, porque no merecemos esto", agregó Bellozo.

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Los manifestantes se concentraron alrededor de las 15:00 hora local (18:00 horas GMT) en el Congreso para marchar hacia la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

La organización y recorrido de la marcha

Primero se ubicaron los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados, que agrupa a los pensionados que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones.

Detrás de todos ellos, marcharon los sindicatos de trabajadores y las agrupaciones políticas de izquierda que convocaron a la marcha.

"Es bronca pero también esperanza, de que a partir de la lucha, de la organización, de todas estas organizaciones gremiales, sociales, y de derechos humanos que conquistamos, vamos a poder construir algo distinto, democrático desde abajo", dijo a EFE Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y una de las organizadoras.

En total, según los organizadores, fueron más de 350 agrupaciones políticas y sociales que se adhirieron, aunque también hubo muchas familias y ciudadanos de a pie.

Uno de los asistentes, Jorge Rosas, de 56 años, denunció en entrevista con EFE la "falta de trabajo, falta de vivienda, los despidos que hay, los desalojos que hay".

Otro de los manifestantes, Rodolfo Giloso, de 59 años, señaló a EFE que la política económica del Gobierno está diseñada "para un puñadito de personas y no para la gran mayoría del país".

Críticas y demandas durante el acto central

Durante el acto central se leyó un documento conjunto con críticas al programa económico del Gobierno, a la "complicidad" de los gobernadores provinciales y a la inacción de las principales centrales obreras del país, la Central General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Bregman, principal oradora de la jornada, denunció la desfinanciación de las universidades, la salud pública y la cultura.

Pidió, además, a las centrales obreras que convocaran a una huelga general "para derrotar a Milei y a todo su plan".

"Denunciamos también el extractivismo que entrega los territorios, el agua y los bienes comunes a las corporaciones. La megaminería contaminante, el fracking, los desmontes y los agronegocios dejan enfermedades y destrucción ambiental mientras producen enormes ganancias privadas", expresó Bregman desde el escenario.

También se presentaron los trabajadores de la fábrica de neumáticos FATE, quienes llevan varios meses de lucha contra el cierre de la planta y los despidos.

La marcha, que tuvo su manifestación más multitudinaria en Buenos Aires, se replicó en otras 60 ciudades de Argentina, como Córdoba, Rosario y Tucumán.