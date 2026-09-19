Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que empresas aún no acreditan la legalidad de los 59 millones de litros de combustible asegurados en un centro de almacenamiento del municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, que presumió como la mayor incautación de combustible en el país.

FGR asegura legalidad combustible San José Iturbide

Tras la reacción de Grupa Simsa, que aseguró que opera legalmente la terminal de almacenamiento asegurada, la FGR reviró que durante el cateo en el lugar se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual "no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado".

Fiscalía Especializada investiga empresas vinculadas

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Ante esta situación y la complejidad del caso, señaló que la fiscal Ernestina Godoy Ramos instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.

Por lo que, como parte de los trabajos ministeriales, personal de la institución lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

"La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, y contribuir a defender el patrimonio del Pueblo de México", indicó.