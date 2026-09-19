logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato

La FGR informó que empresas no han acreditado la legalidad de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 05:58 p.m.
A
Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que empresas aún no acreditan la legalidad de los 59 millones de litros de combustible asegurados en un centro de almacenamiento del municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, que presumió como la mayor incautación de combustible en el país.

      FGR asegura legalidad combustible San José Iturbide

      Tras la reacción de Grupa Simsa, que aseguró que opera legalmente la terminal de almacenamiento asegurada, la FGR reviró que durante el cateo en el lugar se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual "no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado".

      Fiscalía Especializada investiga empresas vinculadas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante esta situación y la complejidad del caso, señaló que la fiscal Ernestina Godoy Ramos instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.

      Por lo que, como parte de los trabajos ministeriales, personal de la institución lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

      "La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, y contribuir a defender el patrimonio del Pueblo de México", indicó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato
      Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato

      Fiscalía investiga empresas tras incautación en Guanajuato

      SLP

      El Universal

      La FGR informó que empresas no han acreditado la legalidad de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato.

      Sheinbaum y Maru Campos acuerdan coordinación en Chihuahua
      Sheinbaum y Maru Campos acuerdan coordinación en Chihuahua

      Sheinbaum y Maru Campos acuerdan coordinación en Chihuahua

      SLP

      El Universal

      Se abordaron temas de seguridad y se confirmó que cualquier delito en el gabinete estatal será investigado

      Aseguran 200 pastillas de fentanilo en BCS
      Aseguran 200 pastillas de fentanilo en BCS

      Aseguran 200 pastillas de fentanilo en BCS

      SLP

      EFE

      La SSPC y la Secretaría de Marina realizaron un operativo en La Paz para prevenir tráfico ilegal de especies y drogas

      Sheinbaum recuerda con el corazón a víctimas de sismos
      Sheinbaum recuerda con el corazón a víctimas de sismos

      Sheinbaum recuerda "con el corazón" a víctimas de sismos

      SLP

      El Universal

      El izamiento a media asta contó con la participación de autoridades federales y locales