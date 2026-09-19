logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, una inflamación del esófago que preocupa por antecedentes familiares.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 06:28 p.m.
A
Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Kim Kardashian enfrenta un nuevo diagnóstico de salud. La empresaria reveló recientemente que fue diagnosticada con esofagitis, una noticia especialmente sensible para ella debido a que su padre, Robert Kardashian, falleció en 2003 a causa de cáncer de esófago.

      Diagnóstico y reacciones familiares

      La primicia se dio a conocer en el tráiler de la octava temporada de "Las Kardashian", que se estrenó este fin de semana.

      En el clip, se aprecia a la modelo mencionar, mientras la están peinando, que le hicieron el diagnóstico. Posteriormente, se le ve en una cama de hospital y, minutos después, aparece la matriarca de la familia, Kris Jenner, quien, conmovida, dice: "No puedo... me dan ganas de llorar".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles médicos y antecedentes

      La esofagitis ocurre cuando el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita, de acuerdo con "MedlinePlus". El esófago es el tubo que conecta la boca con el estómago. El riesgo de desarrollar cáncer a raíz de esta afección es bajo y, según "Mayo Clinic".

      La esofagitis puede ser causada por el reflujo del líquido del estómago hacia el esófago y por factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la toma de medicamentos como doxiciclina, risedronato y pastillas de potasio, así como vomitar, la obesidad y acostarse después de comer mucho.

      Tras el fallecimiento de Robert Kardashian, a los 59 años, quien murió ocho semanas después de recibir su diagnóstico, se creó en 2019 un centro de salud en la Universidad de California en Los Ángeles en su honor.

      El diagnóstico de Kim también llegó un año después de que se revelara, durante la penúltima temporada del reality, que le habían descubierto un aneurisma cerebral durante una resonancia magnética, los cuales pueden ser causados por el estrés.

      La socialité sugirió que el estrés podría haber sido provocado por el difícil divorcio con Kanye West, con quien comparte cuatro hijos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar
      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

      SLP

      El Universal

      Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, una inflamación del esófago que preocupa por antecedentes familiares.

      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows
      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows

      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows

      SLP

      El Universal

      La cantante colombiana reunió a 55 mil espectadores en Iberdrola Music

      Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala
      Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala

      Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala

      SLP

      El Universal

      Su transformación física y uso de tratamientos estéticos como Ultherapy generaron comentarios en redes sociales

      Diego Luna se asoma a la vida del migrante
      Diego Luna se asoma a la vida del migrante

      Diego Luna se asoma a la vida del migrante

      SLP

      EFE

      Busca "contrarrestar la ignorancia con empatía"