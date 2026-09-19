Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Kim Kardashian enfrenta un nuevo diagnóstico de salud. La empresaria reveló recientemente que fue diagnosticada con esofagitis, una noticia especialmente sensible para ella debido a que su padre, Robert Kardashian, falleció en 2003 a causa de cáncer de esófago.

Diagnóstico y reacciones familiares

La primicia se dio a conocer en el tráiler de la octava temporada de "Las Kardashian", que se estrenó este fin de semana.

En el clip, se aprecia a la modelo mencionar, mientras la están peinando, que le hicieron el diagnóstico. Posteriormente, se le ve en una cama de hospital y, minutos después, aparece la matriarca de la familia, Kris Jenner, quien, conmovida, dice: "No puedo... me dan ganas de llorar".

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Detalles médicos y antecedentes

La esofagitis ocurre cuando el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita, de acuerdo con "MedlinePlus". El esófago es el tubo que conecta la boca con el estómago. El riesgo de desarrollar cáncer a raíz de esta afección es bajo y, según "Mayo Clinic".

La esofagitis puede ser causada por el reflujo del líquido del estómago hacia el esófago y por factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la toma de medicamentos como doxiciclina, risedronato y pastillas de potasio, así como vomitar, la obesidad y acostarse después de comer mucho.

Tras el fallecimiento de Robert Kardashian, a los 59 años, quien murió ocho semanas después de recibir su diagnóstico, se creó en 2019 un centro de salud en la Universidad de California en Los Ángeles en su honor.

El diagnóstico de Kim también llegó un año después de que se revelara, durante la penúltima temporada del reality, que le habían descubierto un aneurisma cerebral durante una resonancia magnética, los cuales pueden ser causados por el estrés.

La socialité sugirió que el estrés podría haber sido provocado por el difícil divorcio con Kanye West, con quien comparte cuatro hijos.