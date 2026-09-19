Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar
Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, una inflamación del esófago que preocupa por antecedentes familiares.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Kim Kardashian enfrenta un nuevo diagnóstico de salud. La empresaria reveló recientemente que fue diagnosticada con esofagitis, una noticia especialmente sensible para ella debido a que su padre, Robert Kardashian, falleció en 2003 a causa de cáncer de esófago.
Diagnóstico y reacciones familiares
La primicia se dio a conocer en el tráiler de la octava temporada de "Las Kardashian", que se estrenó este fin de semana.
En el clip, se aprecia a la modelo mencionar, mientras la están peinando, que le hicieron el diagnóstico. Posteriormente, se le ve en una cama de hospital y, minutos después, aparece la matriarca de la familia, Kris Jenner, quien, conmovida, dice: "No puedo... me dan ganas de llorar".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles médicos y antecedentes
La esofagitis ocurre cuando el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita, de acuerdo con "MedlinePlus". El esófago es el tubo que conecta la boca con el estómago. El riesgo de desarrollar cáncer a raíz de esta afección es bajo y, según "Mayo Clinic".
La esofagitis puede ser causada por el reflujo del líquido del estómago hacia el esófago y por factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la toma de medicamentos como doxiciclina, risedronato y pastillas de potasio, así como vomitar, la obesidad y acostarse después de comer mucho.
Tras el fallecimiento de Robert Kardashian, a los 59 años, quien murió ocho semanas después de recibir su diagnóstico, se creó en 2019 un centro de salud en la Universidad de California en Los Ángeles en su honor.
El diagnóstico de Kim también llegó un año después de que se revelara, durante la penúltima temporada del reality, que le habían descubierto un aneurisma cerebral durante una resonancia magnética, los cuales pueden ser causados por el estrés.
La socialité sugirió que el estrés podría haber sido provocado por el difícil divorcio con Kanye West, con quien comparte cuatro hijos.
no te pierdas estas noticias
Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar
El Universal
Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, una inflamación del esófago que preocupa por antecedentes familiares.
Shakira vuelve a Madrid con 12 shows
El Universal
La cantante colombiana reunió a 55 mil espectadores en Iberdrola Music
Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala
El Universal
Su transformación física y uso de tratamientos estéticos como Ultherapy generaron comentarios en redes sociales