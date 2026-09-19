Sheinbaum llama a defender la patria en Chihuahua

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Desde Chihuahua, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la ciudadanía para defender la patria y la soberanía nacional.

Tras reunirse brevemente con la gobernadora panista Maru Campos, a pesar de la controversia por la entrada de dos agentes de la CIA en abril pasado, la presidenta aseguró que su gobierno seguirá trabajando por el estado.

"Vamos a seguir trabajando por Chihuahua siempre. Y recuerden siempre, aquí en ciudad fronteriza, que a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio, ser un país independiente y soberano", declaró esta tarde.

Sheinbaum presenta informe de gobierno y destaca historia nacional

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Al presentar el informe Honestidad y resultados en Chihuahua desde la Plaza de la Mexicanidad, la mandataria federal destacó que esta es la entidad número 23 que visita durante septiembre y en el marco de su segundo informe de gobierno.

Sheinbaum Pardo hizo un recuento de hechos históricos clave desde 1810 que sentaron las bases de la independencia y la soberanía de México.

"Los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen brújula, que no recuerdan su historia, pues no saben por qué llegó ese momento y tampoco hacia dónde va y México tiene una historia única en el mundo", dijo.

Condenó que durante la conquista española se dividió a los mexicanos por un sistema de castas, y destacó la figura de Miguel Hidalgo y el inicio de la Independencia de México.

"La soberanía dimana del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el pueblo puede determinar su destino, ninguna potencia extranjera, ninguna élite determina la soberanía de la patria", afirmó.

Avances en programas sociales e infraestructura en Chihuahua

Sheinbaum Pardo informó que en Chihuahua 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 34 mil 946 la Pensión para Personas con Discapacidad, y 10 mil 823 están adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, 116 mil 544 reciben la beca Benito Juárez para preparatoria, 45 mil 677 la Producción para el Bienestar, 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos, y 42 mil 426 la beca para niñas y niños de la comunidad Rarámuri.

Destacó la construcción de carreteras como Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el nuevo Libramiento Zaragoza Guadalupe, 25 caminos artesanales, y la conservación de la Red Federal de Carreteras.

También mencionó la tecnificación de los Distritos de Riego, la meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar, y la reducción y condonación de créditos impagables para 267 mil familias.

Se anunció la creación de dos nuevas preparatorias, seis nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 64 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), y una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.

Resaltó los Planes de Justicia para los pueblos originarios, recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, la construcción de 18 Centros LIBRE para mujeres y dos Centros Comunitarios "México Imparable".

Finalmente, se comprometió a supervisar el Hospital del ISSSTE y farmacias con medicamentos gratuitos para el programa Salud Casa por Casa.