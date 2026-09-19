Embajador Johnson reconoce incautación de metanfetamina en Tijuana

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al gabinete de Seguridad, tras darse a conocer la incautación de 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, durante una revisión de mercancía en el área de exportación de la aduana de Tijuana.

Embajador Johnson destaca incautación y coordinación bilateral

Johnson destacó los esfuerzos coordinados de México y Estados Unidos que "están deteniendo las drogas mortales antes de que lleguen a nuestras comunidades".

"Acciones como esta están dando resultados tangibles", escribió el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

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Detalles de la incautación en la aduana de Tijuana

El gabinete de Seguridad informó este sábado 19 de septiembre que en la aduana de Tijuana, personal de Aduanas y de la Guardia Nacional aseguraron mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo.

Señaló que con apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas, se identificó el cargamento oculto al interior de diversas cajas.

"Estas acciones fortalecen el control y la vigilancia en las aduanas del país para prevenir el tráfico de drogas y proteger la seguridad nacional", dijo el gabinete.