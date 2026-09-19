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Nacional

Elvis Guerra denuncia ataque armado a su casa en Juchitán

La comunidad de Juchitán enfrenta inseguridad; el diseñador pide paz y protección para su familia y vecinos.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 06:30 p.m.
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Elvis Guerra denuncia ataque armado a su casa en Juchitán
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      Elvis Guerra, diseñador y poeta muxe, denunció un ataque a su casa en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la inseguridad que afecta la región.

      Denuncia de Elvis Guerra sobre amenazas y ataque

      El diseñador, reconocido por haber vestido a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, informó que ha sido objeto de amenazas, extorsiones y un atentado contra su integridad física y la de su familia tras abrir un salón de fiestas.

      "Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente", afirmó en un video difundido en sus redes sociales, donde pidió ayuda para enfrentar la violencia.

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      Solicitud de apoyo a autoridades federales y estatales

      Guerra hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la situación de inseguridad en Juchitán, donde muchas personas han tenido que huir por miedo a denunciar.

      También exigió al gobernador Salomón Jara Cruz que atienda las demandas de justicia y seguridad en el municipio, enfatizando la necesidad de vivir en paz y con seguridad.

      El diseñador destacó que su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional, al formar parte del grupo que elaboró el vestido usado por la mandataria el 15 de septiembre, y ahora enfrenta esta difícil situación en su comunidad.

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