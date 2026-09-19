Elvis Guerra denuncia ataque armado a su casa en Juchitán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Elvis Guerra, diseñador y poeta muxe, denunció un ataque a su casa en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la inseguridad que afecta la región.

Denuncia de Elvis Guerra sobre amenazas y ataque

El diseñador, reconocido por haber vestido a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, informó que ha sido objeto de amenazas, extorsiones y un atentado contra su integridad física y la de su familia tras abrir un salón de fiestas.

"Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente", afirmó en un video difundido en sus redes sociales, donde pidió ayuda para enfrentar la violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Solicitud de apoyo a autoridades federales y estatales

Guerra hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la situación de inseguridad en Juchitán, donde muchas personas han tenido que huir por miedo a denunciar.

También exigió al gobernador Salomón Jara Cruz que atienda las demandas de justicia y seguridad en el municipio, enfatizando la necesidad de vivir en paz y con seguridad.

El diseñador destacó que su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional, al formar parte del grupo que elaboró el vestido usado por la mandataria el 15 de septiembre, y ahora enfrenta esta difícil situación en su comunidad.