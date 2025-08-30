logo pulso
Rayados, firmes en el liderato

Dominan en calidad de visitante a los Camoteros del Puebla

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Rayados, firmes en el liderato

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Canales se adueñó del Estadio Cuauhtémoc. El futbolista español no solamente rescató el empate que, momentos después, se convirtió en una goleada a la Franja de Puebla, sino que también firmó tres goles que le dieron la victoria (2-4) a los Rayados de Monterrey.

Si bien la escuadra poblana les metió un susto en el minuto 30, gracias a una anotación de Ricardo Marín Sánchez, Canales definió desde los once pasos, rescatando el empate ante su rival.

El paso firme del futbolista español no terminó ahí. Después de que Lucas Ocampos adelantara a los Rayados, Sergio Canales reapareció en el 63´ y 67, momento en el que firmó un hat-trick.

Y aunque La Franja consiguió un segundo gol, obra de Carlos Baltazar, no fue suficiente para superar a los regiomontanos.

Así terminó en encuentro del primero contra el último del torneo. Los líderes del Apertura 2025 verán nuevamente acción en la octava fecha del actual certamen, donde se encontrarán a los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que Puebla jugará contra los Diablos Rojos de Toluca. 

