Sorprende Everton 1-0 al Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra.- Everton venció el lunes 1-0 al Manchester United para frenar el reciente resurgimiento del equipo local en un partido de la Liga Premier que será recordado por una tarjeta roja temprana mostrada a Idrissa Gueye de Everton por golpear a su compañero de equipo Michael Keane.

Kiernan Dewsbury-Hall anotó con un magnífico disparo en el minuto 29, después de lo cual Everton se vio obligado a defender su ventaja. United dominó a los diez hombres visitantes en un segundo tiempo unilateral, pero no encontró una manera de superar al portero Jordan Pickford.

“Fueron el mejor equipo, con 11 jugadores o 10”, dijo el entrenador del United, Ruben Amorim. “Sentí desde el primer minuto que no estábamos allí con la misma intensidad, así que merecen la victoria. Si tienen 10, empujemos al oponente al tercio final. Necesitamos estar cerca en la transición. Necesitábamos estar enfocados. Necesitamos hacer más”.

Fue la primera derrota de United desde que perdió 3-1 en Brentford hace casi dos meses y la primera vez en 47 partidos.

