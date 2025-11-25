Definidos duelos de cuartos de final de la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos juegos de Play In, el Apertura 2025 entra de lleno a su fase de liguilla, donde ocho equipos buscan la corona de campeón de la Liga MX y todos los detalles de los cuartos de final ya están decididos.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas fueron los primeros en clasificarse a la fiesta grande; a estos seis clubes se unieron los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez, quienes llegaron vía Play In.

Este lunes se dieron a conocer los días y horarios de cada uno de los partidos de esta fase que se juegan a ida y vuelta. Una de las sorpresas en esta agenda es que el juego entre Xolos y Tigres del miércoles 26, se estará jugando en punto de las 23:00 horas del centro de México, convirtiéndose en el partido más tarde en la historia de la liguilla.

Otra sorpresa es que habrá tres juegos en miércoles y uno en jueves, así como la misma cantidad para el sábado y el domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además del duelo entre fronterizos y regiomontanos, Toluca se estará midiendo ante Juárez; América enfrentará a los Rayados y Cruz Azul jugará ante Chivas, una de las series que más expectativas generan.

Miércoles 26 de noviembre (IDA), FC Juárez vs Toluca, 19:00 horas; Monterrey vs América, 21:10 horas; Tijuana vs Toluca, 23:00 horas. Jueves 27 de noviembre (IDA), Chivas vs Cruz Azul, 20:07 horas.

PARTIDOS

DE VUELTA

Sábado 29 de noviembre, América vs Monterrey, 17:00 horas; Toluca vs FC Juárez, 19:05 horas; Tigres vs Tijuana, 21:10 horas; Domingo 30 de noviembre, Cruz Azul vs Chivas, 19:00 horas.