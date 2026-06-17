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André Jardine ya tiene nuevo equipo

El Shabab Al Ahli Dubai FC cuenta con 11 brasileños y apuesta por el DT de América

Por El Universal

Junio 17, 2026 11:17 a.m.
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André Jardine ya tiene nuevo equipo
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      Tras salir del América, André Jardine declaró que podría vivir sin trabajo por los próximos seis meses; sin embargo, las ofertas llegaron pronto para el técnico brasileño.

      André Jardine asume nuevo reto en Emiratos Árabes Unidos

      El histórico exentrenador de las Águilas ya tiene nuevo equipo y será en los Emiratos Árabes Unidos donde dirigirá su próxima aventura, luego de tres años al frente de los azulcrema.

      Jardine será nuevo entrenador del Shabab Al Ahli Dubai FC, equipo de la UAE Pro League que fue recientemente, en 2025, campeón de liga y copa.

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      Perfil del Shabab Al Ahli Dubai y la llegada de Jardine

      Además, el equipo que fue fundado apenas en la década de los 70's, tiene actualmente en sus filas a 11 brasileños, situación que motivó a los dirigentes en llevar un perfil como el de André Jardine.

      Con las Águilas del América, Jardine consiguió seis campeonatos: tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Super Copa de Liga MX y una Campeones Cup. Todo esto en menos de tres años al frente del conjunto capitalino.

      Tras su salida, el brasileño declaró que por lo menos en los próximos seis meses no dirigiría a nadie del futbol mexicano, motivo por el que también optó irse lejos del continente.

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