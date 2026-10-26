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Real Madrid se llevó ´El Clásico´

Kylian Mbappé lideró la victoria con un doblete ante el Barcelona

Por El Universal

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Real Madrid se llevó ´El Clásico´
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      ROMA.- El francés Kylian Mbappé aportó un doblete para la victoria por 2-1 que Real Madrid celebró como visitante contra el líder Barcelona en una nueva edición de "El Clásico", correspondiente a la décima fecha de la Liga de España.

      Mbappé, de 27 años, abrió el marcador con una jugada fortuita, pues se llevó por delante el balón tras un despeje de Gerard Martin luego de un centro rasante desde la izquierda del marfileño Yan Diomandé.

      El brasileño Raphinha empató transitoriamente a los 61´ para Barcelona, pero Mbappé puso cifras definitivas a los 87´ al definir con el arco vacío tras un centro atrás del también francés Eduardo Camavinga ante la presión del guardameta Joan García.

      Mbappé, arribado al Real Madrid en 2024, llegó de esta manera a 8 goles en 7 ediciones de "El Clásico", aunque el equipo "merengue" sólo ganó 1 de los 6 enfrentamientos previos contra Barcelona en los que jugó el francés.

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      Sólo Raphinha, reemplazado a los 86´, gritó más goles (13) al cabo de 10 fechas en la edición 2026-27 de la Liga, pues Mbappé acumula 11 conquistas con el doblete registrado en el Camp Nou, donde Barcelona cedió su invicto en el torneo. Igualmente, el equipo catalán del DT alemán Hans-Dieter Flick sigue en el primer puesto de la Liga con 27 puntos, dos más que Atlético Madrid, mientras que Real Madrid completa el podio con 24 unidades.

      El equipo "merengue" del DT portugués José Mourinho volvió a celebrar en una edición de "El Clásico" pese a la ausencia del arquero belga Thibaut Courtois, quien acusó un cuadro febril y fue reemplazado por su colega ucraniano Andriy Lunin, y del delantero brasileño Vinicius Júnior, quien debe cumplir una suspensión de cuatro partidos.

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