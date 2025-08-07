Reales cortan la buena racha de Medias Rojas

BOSTON.- Jonathan India conectó un jonrón de tres carreras y Michael Wacha dispersó cinco hits en seis entradas para que los Reales de Kansas City derrotaran el miércoles 7-3 a los Medias Rojas de Boston, quienes vieron cortada una seguidilla de siete triunfos.

Wacha (6-9) permitió dos carreras sin otorgar bases por bolas y ponchó a tres para lograr su segunda victoria consecutiva y ayudar a que los Reales evitaran la barrida en la serie de tres juegos.

Boston ganaba 2-0 después de la primera entrada, pero Kansas City tomó la delantera en la cuarta con un sencillo de dos carreras de Kyle Isbel. India puso el encuentro 6-2 en la séptima.

El jardinero Roman Anthony, no pegó hits en cuatro turnos al bate, solo unas horas después de firmar una extensión de contrato que le pagará al menos 130 millones hasta 2033 con los Medias Rojas. En la quinta entrada, conectó un largo elevado que recorrió 394 pies antes de que el jardinero derecho Randal Grichuk lo atrapara frente a la pared.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Salvador Pérez de 5-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-1 con una anotada. El venezolano Wilyer Abreu de 3-0.