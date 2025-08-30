Reanudan Piastri y Norris lucha en F1

ZANDVOORT, Países Bajos.- Vuelve la carrera por el título de la Fórmula Uno y la tensión está aumentando.

Antes de que la F1 regrese de un periodo de vacaciones de cuatro semanas con el Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana, Oscar Piastri se encuentra nueve puntos por su compañero de McLaren Lando Norris, quien ganó tres de los últimos premios antes del receso de mitad de temporada.

Norris tuvo la ventaja sobre Piastri en la primera sesión de práctica del viernes, mientras que Max Verstappen terminó en una trampa de grava.

“La intensidad aumentará naturalmente a medida que nos acerquemos al final del año, y estoy listo para eso”, dijo Piastri el jueves.

El australiano ha recibido elogios por su capacidad para mantener la calma en su primera temporada como verdadero contendiente al título, pero reconoció que los nervios están presentes, incluso si no siempre son evidentes.

“No creo en nadie diga que no se pone nervioso porque no creo que eso sea posible, y creo que sería un poco raro si no estuvieras nervioso”, expresó. “En última instancia, los nervios pueden ser buenos o malos y es cómo los manejas lo que lo decide”.