Reaparecerá Chávez Jr. en los cuadriláteros

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- Julio César Chávez Jr., hijo del legendario expugilista mexicano, fue vinculado el pasado sábado 23 de agosto a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, como parte de una investigación en contra del Cártel de Sinaloa.

Así lo acordó un juez federal del estado de Sonora, quien ordenó que Chávez Jr. enfrente el proceso en libertad condicional y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A pesar de ello, la leyenda Julio César Chávez reveló que sus dos hijos reaparecerán en los cuadriláteros en el mes de diciembre.

“Les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar en San Luis Potosí el 13 de diciembre y a lo mejor yo me aviento una (pelea) exhibición ahí”, declaró el Gran Campeón en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al preguntarle sobre la situación legal del Junior, Chávez pidió que “todo está bien gracias a Dios, no le echen más lumbre a la hoguera”.

“Están entrenando, está yendo a terapia todavía, está muy motivado, contento gracias a Dios. Todo va a salir bien”, agregó.

La próxima audiencia será el 24 de noviembre, según el abogado defensor del púgil mexicano.

El arresto del púgil en Estados Unidos tuvo lugar cuatro días después de que protagonizara una velada en la que fue derrotado por el estadounidense Jake Paul.

Dolorosa derrota del ADSL en casa

Guardianes lideran división central

Se rezagan los Rojos en lucha por comodín

Sigue cosecha de medallas en PN

