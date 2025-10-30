Rechazan a “Chicharito” como embajador

CIUDAD DE MÉXICO.- Guadalajara, la “sede más mexicana” del Mundial 2026, ya eligió a sus embajadores para representar a la ciudad en la justa mundialista, y según medios como Sports Illustrated y Latinus, Javier “Chicharito” Hernández fue rechazado en las propuestas por sus comentarios machistas y controversiales en redes sociales.

Hace unos meses, el delantero de las Chivas publicó una serie de videos con mensajes polémicos sobre el rol de la mujer en sociedad y en las relaciones afectivas, mismos que provocaron un rechazo social bastante grande y forzó incluso a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, a pronunciarse al respecto.

La repercusión de los videos de “Chicharito” fue tal, que incluso marcas como Puma se pronunciaron en contra del futbolista.

El club Guadalajara, también publicó comunicados en contra de las declaraciones del máximo goleador de la Selección Mexicana, que meses después sigue sufriendo las consecuencias de sus comentarios.

Finalmente, Carlos Salcido, Fernando Quirarte, Ramón Morales, Alejandra Orozco y Lorena Ochoa, fueron los y las atletas reconocidos como embajadores de la perla tapatía para la próxima Copa del Mundo.