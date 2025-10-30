logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Reciben los Dolphins a Lamar Jackson y Ravens

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Reciben los Dolphins a Lamar Jackson y Ravens

MIAMI GARDENS, Florida.- Los enfrentamientos previos entre los Ravens de Baltimore y los Dolphins de Miami se han desarrollado de la siguiente manera: en 2021, Tua Tagovailoa salió de la banca en el medio tiempo para provocar una sorpresa.

Un año después, lideró una impresionante remontada en uno de los mejores juegos de su carrera. Luego, Lamar Jackson cambió el guion en 2023, dominando a Miami con más de 300 yardas en una victoria aplastante.

La serie entre los Ravens y los Dolphins ha sido una montaña rusa en los últimos años, y el enfrentamiento del jueves por la noche entre estos equipos con dos victorias cada uno podría ser igual de impredecible.

“Ha sido divertido, pero de nuevo, esto también es la NFL”, dijo Tagovailoa. “Cualquier cosa puede pasar. Realmente se trata de quién está más concentrado, por así decirlo, con el plan de juego, con el esquema... especialmente durante estas semanas cortas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Dolphins seguramente esperan que el péndulo se incline a su favor esta vez. Miami (2-6) viene de su juego más completo de la temporada en la victoria de la semana pasada por 34-10 sobre Atlanta. Tagovailoa lanzó cuatro touchdowns a cuatro jugadores diferentes, y la defensiva de Miami contuvo el ataque terrestre de los Falcons, el cuarto mejor de la NFL, a 45 yardas.

“Hay que entender que tomó mucho esfuerzo llevar nuestro juego a una forma que nos gusta jugar bajo esas condiciones en términos de rapidez, físico, técnica de élite, dijo el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings
Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

SLP

AP

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

SLP

El Universal

Continúa el Bayern con racha ganadora
Continúa el Bayern con racha ganadora

Continúa el Bayern con racha ganadora

SLP

AP

Logra su 14ta victoria consecutiva con dos goles de Harry Kane ante Colonia

Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons
Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons

Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons

SLP

El Universal