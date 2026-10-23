Reconocen a atletas olímpicos potosinos

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Con motivo de la celebración del 58 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, se reconoció la participación del futbolista José David Rangel Torres, y del atleta Ismael Hernández Tenorio, quienes representaron a México en diferentes ediciones de la justa deportiva mundial. Dicho reconocimiento tuvo lugar durante el Conversatorio "Olimpicos potosinos por la salud", ante alumnos de la Escuela Secundaria Federal "Dr. Jaime Torres Bodet" de esta capital.

El evento en mención fue organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de San Luis Potosí, que preside el MCE Ramón Rodríguez Pecina y el doctor Manuel Guerrero Zainos, presidente de la Academia de Educación Física y Deporte, y Secretario Mundial de la Federación Internacional de Educación Física y Deporte (FIEPS), contando como invitados especiales el Profr. Gaudencio Medellín Hervert, director de la Secundaria Torres Bodet y el LEF Leonardo Gómez Domínguez, jefe del Departamento de Educación Física y Deporte del SEER.

Fue el profesor Antonio Loría De Regil, quien fungió como conductor y moderador del evento, quien presentó a los distinguidos deportista potosinos, como lo son el Profr. Ismael Hernández Tenorio, participante en Juegos Olímpicos de México 1968, y al exfutbolista profesional y ahora DT José David Rangel Torres, quienes se dirigieron a los jóvenes estudiantes platicándoles sus trayectorias deportivas y su participación en la justa mundial deportiva.

Ante los estudiantes reunidos, en la sala de medios de la institución anfitriona, enviaron un mensaje de que el deporte es un vínculo muy importante en la vida de todo ser humano, para conservar la salud física, mental y emocional, y exhortaron a prepararse en sus estudios, sin dejar de practicar el deporte que más les agrade.

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Este fue el primero de varios eventos que tienen programados la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, para que los deportistas potosinos que tuvieron participación en Juegos Olimpícos, participen en varios conversatorios, ante jóvenes y adolescentes de instituciones educativas a nivel secundaria, preparatoria y educación superior.