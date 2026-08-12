Brote de ébola en Congo avanza rápido y supera brotes anteriores

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El brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo va camino de eclipsar al más mortífero de la historia que mató a más de 11.000 personas, declaró el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud.

"Al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas. Ese brote estremeció al mundo e impulsó esfuerzos para desarrollar una vacuna.

El brote en el este de Congo, considerado el más rápido de la historia, ha matado a más de 2.000 personas de entre más de 4.300 casos. El brote actual fue declarado el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias ahora dicen que la secuenciación mostró que comenzó meses antes, en febrero.

Es diferente de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque es causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamientos aprobados, aunque se están realizando esfuerzos para abordar eso.

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"El brote nos tomó ventaja y sigue todavía muy por delante de nosotros"

Los expertos dicen que el brote se está moviendo más rápido que los esfuerzos para rastrearlo y controlarlo en una parte remota del este de Congo sumido en conflicto cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

La mayoría de los nuevos casos y muertes se están reportando en comunidades fuera del alcance de los trabajadores de salud en una región de infraestructura deficiente y centros mal equipados. Algunos trabajadores de salud se han declarado en huelga por falta de pago. La desinformación sobre el virus continúa circulando en comunidades donde algunos desconfían de los forasteros, lo que ha alejado a personas de las clínicas.

"El brote nos tomó ventaja y sigue todavía muy por delante de nosotros, y estamos tratando de alcanzarla", dijo Tedros.

El doctor Abdirahman Mahamud, director de la OMS para operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias, declaró que la agencia vaticina que el brote tendrá su pico en seis meses.

"Pero... ese es el escenario moderado", añadió Mahamud. "Hay un escenario en el que este brote puede durar de nueve meses a 12 meses".

Este brote de ébola ha matado a más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014-2016 que tuvo al menos 28.000 casos. Ese tardó unos ocho meses en llegar a 1.000 muertes.

Expertos preparan vacunas

El ébola es raro pero altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen y de superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad que causa es grave y a menudo mortal.

Los ensayos clínicos de dos posibles tratamientos para este tipo de ébola comenzaron el mes pasado en Ituri, la más afectada de las cinco provincias donde se han reportado casos.

Dos vacunas desarrolladas específicamente para el virus Bundibugyo ahora se están probando en personas por primera vez, dijo Tedros el miércoles.

La OMS también planea probar si una vacuna existente contra el ébola podría proteger a las personas contra el virus después de que estudios en animales mostraran resultados prometedores.

Los orígenes del brote se están volviendo cada vez más claros.

Un estudio publicado el lunes en Nature Medicine añadió evidencia de que el brote comenzó cuando el virus saltó de un animal infectado a una persona, en lugar de provenir de brotes anteriores. Los investigadores encontraron que el virus es genéticamente diferente de las versiones vistas en brotes de ébola Bundibugyo en 2007 y 2012.