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V de BTS revela pérdida de audición en uno de sus oídos

El problema auditivo de V se agravó durante su servicio militar en Corea del Sur.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 04:04 p.m.
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V de BTS revela pérdida de audición en uno de sus oídos
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      V, integrante del grupo surcoreano BTS, lleva más de dos años enfrentando problemas de audición, una situación que recientemente decidió compartir con sus seguidores.


      El intérprete realizó una transmisión en vivo este miércoles a través de Weverse, plataforma dirigida a los fanáticos del K-pop, donde habló por primera vez sobre las dificultades tiene para escuchar.

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      "Nunca le había contado esto a ARMY. Mi audición ha empeorado", dijo al referirse a sus seguidores por el nombre oficial del fandom.
      Kim Taehyung, su nombre real, detalló que la audición es considerablemente menor en uno de sus oídos. "Si un oído está al 100, con el otro solo puedo escuchar alrededor de 30", señaló.
      El problema del intérprete de "Swim" habría empeorado durante su servicio militar. Sin embargo, reconoció que inicialmente no prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo, en parte por los comentarios que recibió de otras personas.
      "Como estaba rodeado de gente que hacían mucho ejercicio, todos decían: ´Es cuestión de fortaleza mental´", relató V. "Después de eso, de alguna manera me convencí de que era cuestión de fortaleza mental".
      Actualmente, el cantante está enfocado en recibir atención médica y aseguró que acude al hospital constantemente para dar seguimiento a su situación.
      Durante la charla, en la que V estuvo acompañado por su compañero Jung Kook, este último señaló la importancia de cuidar constantemente la salud.
      V se enlistó oficialmente en el Ejército de Corea del Sur el 11 de diciembre de 2023 y completó su servicio el 10 de junio de 2025. Luego de que los siete integrantes de BTS concluyeran sus respectivos servicios militares, el grupo retomó sus actividades y se embarcó en su gira mundial "ARIRANG".

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