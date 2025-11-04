Recupera Jannik Sinner el número 1 del tenis

ROMA.- No son solo los títulos de Grand Slam los que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han estado monopolizando este año.

Los dos mejores tenistas del momento también se están turnando el número uno del ranking. Sinner regresó oficialmente al primer lugar en el ranking de la ATP el lunes tras su consagración en el Masters de París, reemplazando a Alcaraz, quien había mantenido el honor durante casi dos meses.

Pero debido a las matemáticas y reglas del escalafón, Alcaraz volverá al número uno el próximo lunes.

El italiano y el español están separados por tan pocos puntos ahora —Sinner lidera con 11.500 puntos frente a los 11.250 de Alcaraz— que todo se decidirá por sus actuaciones en las Finales de la ATP en Turín para determinar quién termina el año en el número uno.

Aunque ni Sinner ni Alcaraz juegan esta semana —excepto cuando comiencen las Finales el domingo— la razón por la que el ranking cambiará nuevamente el próximo lunes es porque ese es el día en que se descontarán los puntos de la actuación de cada jugador.