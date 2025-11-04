logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Recupera Jannik Sinner el número 1 del tenis

Por AP

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Recupera Jannik Sinner el número 1 del tenis

ROMA.- No son solo los títulos de Grand Slam los que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han estado monopolizando este año.

Los dos mejores tenistas del momento también se están turnando el número uno del ranking. Sinner regresó oficialmente al primer lugar en el ranking de la ATP el lunes tras su consagración en el Masters de París, reemplazando a Alcaraz, quien había mantenido el honor durante casi dos meses.

Pero debido a las matemáticas y reglas del escalafón, Alcaraz volverá al número uno el próximo lunes.

El italiano y el español están separados por tan pocos puntos ahora —Sinner lidera con 11.500 puntos frente a los 11.250 de Alcaraz— que todo se decidirá por sus actuaciones en las Finales de la ATP en Turín para determinar quién termina el año en el número uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

   Aunque ni Sinner ni Alcaraz juegan esta semana —excepto cuando comiencen las Finales el domingo— la razón por la que el ranking cambiará nuevamente el próximo lunes es porque ese es el día en que se descontarán los puntos de la actuación de cada jugador.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rompen Cardinals su mala racha
Rompen Cardinals su mala racha

Rompen Cardinals su mala racha

SLP

AP

Vencen de visitantes a unos inoperantes Cowboys de Dallas

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama
Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

SLP

AP

El ex lanzador de Dodgers va junto a Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla
Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

SLP

Romario Ventura

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL
Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

SLP

AP

Se pone en marcha la cuarta fecha del máximo torneo de clubes de futbol