Rejón se corona en Ecocentro

Este domingo 21 de septiembre de 2025 quedará marcado en la memoria de Julio Rejón, piloto de JV Motorsports, quien se llevó la victoria en la segunda carrera de playoffs de NASCAR México Series, disputada en el Ecocentro de Querétaro. Con su Chevrolet No. 55, Rejón firmó un triunfo clave en la undécima fecha de la temporada, que definió a los siete clasificados que continuarán en la lucha por el campeonato.

Ante una gran entrada de público, el capitalino no partía como favorito a pesar de haber ganado en la fecha anterior en San Luis Potosí. Durante gran parte de la carrera, el liderato fue para Alex de Alba, del AGA Racing Team, pero en las últimas vueltas Rejón concretó el rebase que le abrió la puerta al triunfo. La maniobra también fue aprovechada por Xavi Razo, de Prime Sports, para colocarse en la segunda posición, relegando a De Alba al tercer sitio.

“Vamos por todo, tenemos lo que se requiere para consagrarnos y ahora toca San Luis Potosí, donde intentaremos volver a subir a la parte más alta del podio”, expresó Rejón tras la victoria. Por su parte, Xavi Razo se mostró satisfecho al asegurar su permanencia en playoffs: “Gracias al trabajo de todo el equipo de Jordi y a lo que yo puse en la pista, pudimos lograrlo”.

El piloto potosino Alex de Alba, quien lideró la mayor parte de la competencia, destacó que su objetivo se cumplió pese al desenlace: “De ninguna manera me voy decepcionado, el objetivo era continuar en los playoffs. Además, fui quien más vueltas estuvo al frente y ahora vamos a mi tierra para el último paso rumbo al máximo galardón”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, avanzan a la siguiente ronda Max Gutiérrez, Julio Rejón, Alex de Alba, Abraham Calderón, Eloy Sebastián, Germán Quiroga y Xavi Razo. En contraste, quedaron eliminados Rubén Rovelo, Rubén García Jr. y Enrique Baca.