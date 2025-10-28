Requerirá Carson Wentz cirugía de hombro

MINNEAPOLIS.- Los Vikings de Minnesota colocaron al quarterback Carson Wentz en la reserva de lesionados el lunes después de que soportara una lesión en el hombro durante los últimos dos juegos y medio en reemplazo de J.J. McCarthy.

Wentz se someterá a una cirugíaen su hombro izquierdo, que no es el de lanzar, que pondrá fin a su temporada, según una persona con conocimiento de los planes que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Vikings aún no habían anunciado esos detalles.

McCarthy, quien sufrió un esguince alto en su tobillo derecho durante el segundo juego de la temporada, ya estaba en camino de regresar a la acción esta semana cuando los Vikings, que están teniendo dificultades (3-4), jueguen contra Detroit, su rival de división.

Wentz, quien firmó con el equipo por el que creció apoyando en la vecina Dakota del Norte la semana antes de que comenzara la temporada regular, pasó de ser un veterano suplente a titular después de que McCarthy se lesionara. Los Vikings tuvieron un récord de 2-3 con Wentz, incluyendo una derrota aplastante de 37-10 ante los Chargers de Los Ángeles el jueves. Se lesionó por primera vez en la primera mitad el 5 de octubre en Londres contra los Browns de Cleveland.

Estuvo bajo presión esa noche, con los tackles Christian Darrisaw y Brian O’Neill.