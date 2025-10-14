Retoma el liderato el piloto Ricardo Cordero

La jornada cinco de La Carrera Panamericana 2025 se vivió con emociones intensas y momentos de incertidumbre. Desde la salida en El Pueblito, Querétaro, las tripulaciones emprendieron su ruta rumbo a Michoacán, en un día marcado por la exigencia de los tramos y un desafortunado accidente que obligó a modificar el itinerario competitivo.

Para los ralistas Ricardo Cordero y Marco Hernández, del Team GHR Motorsport 399 Tactical, la jornada comenzó con dificultades al perder nueve segundos en el primer tramo cronometrado. Sin embargo, al llegar a la emblemática zona de Mil Cumbres, los múltiples campeones demostraron por qué son considerados los reyes de esa etapa: atacaron con fuerza, recuperaron el tiempo perdido y retomaron la punta de la clasificación.

“Empezamos el día perdiendo la etapa uno, pero sabíamos que en Mil Cumbres atacaríamos con todo. Recuperamos el tiempo y tomamos el liderato de la ‘Pana’. Desafortunadamente fue una jornada accidentada; Velázquez y Marín tuvieron un percance, y deseamos que las partes involucradas estén bien. Primero es la integridad de las tripulaciones y de la afición. El equipo ya hizo parte de la estrategia, ahora toca incrementarla rumbo a Guanajuato”, expresó Cordero al término del día.

El accidente del binomio Velázquez-Marín en los tramos de Mil Cumbres llevó a la organización de la competencia a suspender las etapas restantes del día, cancelando las secciones cronometradas posteriores por motivos de seguridad.

A través de un comunicado, la organización de La Carrera Panamericana lamentó los hechos ocurridos durante la mañana del lunes e hizo un llamado tanto a equipos como a aficionados para reforzar las medidas de seguridad y precaución en cada punto del recorrido.

Con las etapas de velocidad suspendidas, el cronómetro se detuvo con Ricardo Cordero y Marco Hernández como líderes generales, con una ventaja de cinco segundos sobre sus más cercanos perseguidores.

La competencia continuará este martes 14 de octubre con la etapa Morelia–Guanajuato, para después recorrer los tramos Guanajuato–San Luis Potosí (15 de octubre) y San Luis Potosí–Zacatecas (16 de octubre), donde se definirá al nuevo campeón de la Carrera Panamericana 2025.