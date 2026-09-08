En el PAN, aún sin aspirantes a gubernatura

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El PAN en San Luis Potosí todavía no cuenta con el listado de personas inscritas para buscar la candidatura a la gubernatura, pese a que durante la primera visita de Santiago Taboada, como delegado estatal del CEN, se había comprometido a entregar esa información.

Enrique Dahud Uresti, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en funciones de presidente, recordó que en una conferencia realizada en el comité estatal se informó que había entre seis y siete personas inscritas. En esa ocasión, únicamente se mencionó por nombre al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, como uno de los registros.

Dahud Uresti explicó que, aunque la plataforma para el registro de aspirantes a la gubernatura ya cerró, el proceso interno todavía no comienza. El Comité Ejecutivo Nacional les informó que durante septiembre únicamente habrá procesos abiertos para San Luis Capital y Ciudad Valles.

El dirigente panista señaló que será entre el 18 y el 20 de septiembre cuando el CEN informe qué proceso continuará durante octubre, por lo que esperan que en ese mes comience el correspondiente a la gubernatura y a los cargos federales. Posteriormente, entre el 18 y el 20 de octubre se definirá lo que seguirá durante noviembre.

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De acuerdo con Dahud Uresti, el proceso interno concluirá en diciembre. A partir de noviembre y diciembre comenzarían los procedimientos para los demás ayuntamientos y cargos locales, mientras el PAN estatal permanece a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional defina las siguientes etapas para la gubernatura.