logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial

El equipo mexicano mostró esfuerzo, pero errores defensivos permitieron la remontada polaca

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 12:39 p.m.
A
La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México tuvo el corazón, las piernas y el ímpetu, pero le faltó lo más importante: contundencia. La Selección Mexicana Sub-20 Femenil cayó 2-1 ante Polonia, en un partido donde las tricolores nunca dejaron de correr y pelear, pero sus errores los pagaron caro.

      Inicio alentador para México Sub-20 Femenil

      El arranque del partido (que debían ganar para no complicarse la clasificación a Octavos de Final) fue alentador. Apenas al 5', la presión mexicana provocó un balón largo que terminó por complicar a la defensa polaca. Noemí Villalobos apareció en la jugada y, tras un mal despeje polaco, la pelota techó a la arquera Martyna Bartczak para convertirse en el 1-0 mexicano.

      Sin embargo, la alegría duró poco. Al 9', Oliwia Zwiazek aprovechó el primer error mexicano en los linderos del área y sacó un disparo que Camila Vázquez alcanzó a rozar, pero no pudo evitar el empate de las anfitrionas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Montse Saldívar, la mayor amenaza mexicana

      Aunque si hubo una jugadora que generó peligro para el Tri fue Montse Saldívar. La atacante apareció una y otra vez con desmarques, presión y velocidad. Al 27' estuvo cerca de devolverle la ventaja al Tricolor con un zurdazo que exigió una gran intervención de la portera polaca, y antes del descanso volvió a aparecer, esta vez desde la línea de fondo, aunque nuevamente se encontró con la guardameta.

      En el segundo tiempo, al 52', Michel Fong sacó un disparo desde fuera del área que rozó el gol después de un ligero desvío de la arquera.

      Penalti decisivo y consecuencias para México

      Y al final, tanto esfuerzo no encontró recompensa. Al 74', Ashlee Mora cometió una falta innecesaria dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó el penalti. La capitana polaca, Witek, tomó la responsabilidad y engañó a Camila Vázquez para poner el 2-1.

      México buscó hasta el último suspiro, pero el entusiasmo no alcanzó para rescatar el partido.

      Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a Argentina en la última jornada del Grupo A y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los Octavos de final.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial
      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial

      La Femenil Sub-20 cae ante Polonia y complica pase en Mundial

      SLP

      El Universal

      El equipo mexicano mostró esfuerzo, pero errores defensivos permitieron la remontada polaca

      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro
      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro

      Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro

      SLP

      El Universal

      Se consagró campeón goleador en la Saudi Pro League y fue figura clave en la Copa Mundial 2026 con México

      J. Quiñones cerca de hacer historia
      J. Quiñones cerca de hacer historia

      J. Quiñones cerca de hacer historia

      SLP

      El Universal

      El delantero mexicano estaría nominado al Balón de Oro 2026

      Convocan a Modric para Liga de Naciones
      Convocan a Modric para Liga de Naciones

      Convocan a Modric para Liga de Naciones

      SLP

      AP