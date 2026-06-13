Rodolfo Pizarro vuelve a Pachuca

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Pachuca continúa con la reestructuración de su plantilla de cara al Apertura 2026. Tras la salida de Esteban Solari y la llegada de Benjamín Mora al banquillo hidalguense, los Tuzos anunciaron este viernes el regreso de uno de los futbolistas surgidos de su cantera: Rodolfo Pizarro.

La institución hidalguense hizo oficial la incorporación del mediocampista mediante un video inspirado en el personaje del Joker, uno de los favoritos del jugador mexicano, generando expectativa entre los aficionados blanquiazules.

De esta manera, Pizarro vuelve al club que lo formó profesionalmente después de casi una década. Su salida se produjo a finales de 2016, cuando fue transferido a Chivas, iniciando un recorrido que lo llevó por algunos de los equipos más importantes de México y del extranjero.

De acuerdo con diversos reportes, el futbolista llega procedente de FC Juárez en calidad de préstamo por un año con opción de compra. Al finalizar el periodo de cesión, Pachuca decidirá si ejerce la opción para mantenerlo de forma definitiva en la institución.

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A lo largo de su carrera, Rodolfo Pizarro ha vestido las camisetas de Chivas, Monterrey en dos etapas, Inter Miami de la MLS, AEK Atenas, Mazatlán FC y FC Juárez, acumulando experiencia tanto en el futbol mexicano como internacional.

Su regreso representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el club donde dio sus primeros pasos como profesional y donde buscará convertirse en una pieza importante dentro del proyecto encabezado por Benjamín Mora.

Con este movimiento, Pachuca suma experiencia y talento a una plantilla que busca volver a ser protagonista tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales durante la temporada 2026-27.