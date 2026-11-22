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Los Rojos UPSLP College se encuentran en las semifinales de la temporada de otoño de FBA México, luego de concluir la fase regular en la tercera posición de la clasificación. El conjunto universitario afrontará este domingo en el campo 16 del Tangamanga I, un importante compromiso frente a Venados Azules, en un encuentro donde estará en disputa el boleto a la gran final y la posibilidad de cobrar revancha deportiva.

Ambas escuadras ya se enfrentaron durante la temporada regular, con victoria para Venados Azules, por lo que Rojos UPSLP tendrá una nueva oportunidad de medirse ante uno de los equipos protagonistas del campeonato. El conjunto potosino llega a esta instancia después de una campaña marcada por el aprendizaje, crecimiento y consolidación de su identidad, incluso tras su reciente derrota frente a Buffalos, en un partido que disputó hasta los últimos segundos.

La categoría College representa una parte fundamental del proyecto deportivo de Rojos UPSLP, cuyo objetivo es consolidar una generación de jugadores universitarios y dar continuidad al talento formado desde las categorías infantiles, con la intención de construir un camino hacia la Liga Mayor. Ahora, el equipo tendrá 60 minutos para demostrar su evolución y buscar el resultado que le permita avanzar a la disputa por el campeonato.

El encuentro semifinal se disputará este domingo en casa de Venados Azules, donde Rojos UPSLP buscará imponer condiciones y conseguir su clasificación a la final. Ante este compromiso, la organización hizo un llamado a la familia roja, comunidad universitaria y aficionados al futbol americano de San Luis Potosí para acompañar y respaldar al equipo en este importante desafío.

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