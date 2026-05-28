¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de

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a la concentración de la Selección Mexicana,ya tiene 26 elementos que podrían significar los 26 que aparecerán en la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.Sin embargo, aún podría haber modificaciones. El central, quien trabajó comoen la concentración tricolor ha convencido al "Vasco" y su nombre podría ser una de las sorpresas en laPero, ¿quién podría salir de la lista?, aunque fue llamado aún podría ser duda por su, así como el tema de, quien tampoco pasa por su mejor nivel luego de volver de una limpia que se hizo en la rodilla.El mismo César "Chino" Huerta sorprendió con su llamado; sin embargo, se desconoce suluego de varios meses fuera por una severaque lo alejó de las canchas y lo ingresó al, otro de los sparrings causaráde la Selección Mexicana y el lugar restante se lo pelean los ya mencionados