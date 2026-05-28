logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?

Jesús Gómez y César Huerta son opciones sorpresas para la convocatoria definitiva.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:48 p.m.
A
¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de

      Raúl Jiménez
      y César Huerta

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      a la concentración de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ya tiene 26 elementos que podrían significar los 26 que aparecerán en la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
      Sin embargo, aún podría haber modificaciones. El central Jesús Gómez, quien trabajó como sparring en la concentración tricolor ha convencido al "Vasco" y su nombre podría ser una de las sorpresas en la última convocatoria.
      Pero, ¿quién podría salir de la lista? Luis Chávez, aunque fue llamado aún podría ser duda por su estado físico, así como el tema de Alexis Vega, quien tampoco pasa por su mejor nivel luego de volver de una limpia que se hizo en la rodilla.
      El mismo César "Chino" Huerta sorprendió con su llamado; sin embargo, se desconoce su estado físico luego de varios meses fuera por una severa pubalgia que lo alejó de las canchas y lo ingresó al quirófano.
      Kevin Castañeda, otro de los sparrings causará baja de la Selección Mexicana y el lugar restante se lo pelean los ya mencionados César Huerta, Luis Chávez, Alexis Vega, Jesús Gómez y Germán Berterame.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?
      ¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?

      ¿Cuántos jugadores cortará Aguirre para definir su lista final?

      SLP

      El Universal

      Jesús Gómez y César Huerta son opciones sorpresas para la convocatoria definitiva.

      Raúl Jiménez se integra a concentración del Tri en Pasadena
      Raúl Jiménez se integra a concentración del Tri en Pasadena

      Raúl Jiménez se integra a concentración del Tri en Pasadena

      SLP

      El Universal

      Con la llegada de Jiménez y Huerta, la Selección Mexicana completa 26 posibles convocados para el Mundial.

      Hijo del Conejo Pérez brilla como goleador en Pachuca
      Hijo del Conejo Pérez brilla como goleador en Pachuca

      Hijo del Conejo Pérez brilla como goleador en Pachuca

      SLP

      El Universal

      Con 78 goles anotados, Santiago Pérez es uno de los prospectos destacados de Pachuca.

      Aguirre asegura que ya tiene definida lista del Tri
      Aguirre asegura que ya tiene definida lista del Tri

      Aguirre asegura que ya tiene definida lista del Tri

      SLP

      El Universal

      Faltan cuatro días para que termine la incertidumbre