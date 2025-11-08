Rompe récord de audiencia la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil anunció que el Apertura 2025 rompió un récord histórico de audiencia al registrar 20.53 millones de espectadores durante las 17 jornadas de la fase regular, superando ampliamente al Apertura 2024, que había alcanzado 15.76 millones.

El organismo destacó que el Clásico Nacional —disputado en la Jornada 11 entre América y Chivas— fue el partido más visto del torneo con 1.26 millones de televidentes. Además, el promedio de visualizaciones por jornada fue de 336 mil 130 aficionados, una cifra sin precedentes desde la creación de la liga.

Según el comunicado oficial, este crecimiento refleja el impacto de las distintas plataformas de transmisión: televisión abierta, televisión de paga, streaming y el canal FutFem Donde Sea, que han permitido ampliar el alcance del futbol femenil mexicano.

La liga señaló que la cifra total de audiencia podría aumentar, ya que aún se disputa la Liguilla, con enfrentamientos entre Pachuca vs. Cruz Azul, Tigres vs. Juárez, América vs. Rayadas y Toluca vs. Chivas.

"El espectáculo está creciendo y la afición sigue siendo parte importante de la evolución del futbol mexicano femenil torneo tras torneo", concluyó la Liga MX Femenil.

