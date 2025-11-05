Rubén García Jr., a cerrar bien el año

A poco menos de una semana para el gran cierre de la temporada, el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla se alista para recibir la final de NASCAR México Series 2024, donde el próximo 9 de noviembre se coronará a un nuevo campeón de la categoría, tras quedar vacante el trono del actual monarca, Rubén García Jr. (#88 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1), quien quedó fuera de la contienda por el título en la fase de Play Off.

Durante varias temporadas, Rubén García Jr. y su equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1 se convirtieron en referentes de la categoría, acumulando una impresionante racha de finales consecutivas y consiguiendo cinco campeonatos, cifra que marcó un nuevo récord dentro de NASCAR México. Sin embargo, este 2024 no fue el año esperado, al enfrentar una campaña complicada que lo dejó sin posibilidades de pelear por una nueva corona.

El piloto del auto #88 reconoció que la temporada estuvo llena de retos. Aunque logró ingresar al Play Off por puntos, un incidente en la primera fase lo dejó fuera de competencia, perdiendo unidades clave que terminaron por impedir su avance en la lucha por el campeonato. Ahora, García Jr. llega a Puebla con la mira puesta en cerrar con fuerza el año, buscando la última victoria en juego.

“Fue un año que por más que se estuvo luchando contra dificultades nunca logramos darle la vuelta a la hoja. Me cuesta pensar que iré a la final sin tener nada por qué pelear, sin embargo, me alegra la enorme racha que veníamos trayendo de pelear por campeonatos todos los años. Esta final será para valorar todas las veces que estuvimos en posición de ganar el campeonato y haberlo logrado en cinco ocasiones. Viviré la final desde un punto de vista diferente, heredando la batuta muy probablemente a un nuevo campeón”, señaló García Jr.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La actividad para el piloto y su escudería Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1 iniciará el viernes 7 de noviembre con una firma de autógrafos en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, frente a Plaza Dorada, de 17:00 a 19:00 horas. El sábado 8 se llevarán a cabo dos entrenamientos de 60 minutos (a las 10:00 y 13:00 horas), seguidos por la ronda clasificatoria a partir de las 14:20, donde se definirán los diez pilotos que disputarán la última pole position del año.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre a las 13:40 horas se correrá la gran final de NASCAR México, pactada a 110 vueltas con un stage en la vuelta 50 y un tiempo límite de 100 minutos, donde Rubén García Jr. buscará despedirse de la temporada con un resultado destacado para su equipo.