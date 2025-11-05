A escena “Expediente 6:99 Psiquiátrico”

La obra “Expediente 6:99 Psiquiátrico”, llega el próximo 14 de noviembre a las 20:30 horas en la Cineteca Alameda, una propuesta de Sótano Teatro que combina el suspenso, el terror y la experiencia inmersiva.

La puesta en escena implica adentrarse en los pasillos de un hospital psiquiátrico donde los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan.

La obra, escrita por Aldo Ceballos, sitúa la acción en un psiquiátrico maldito donde la cordura se quiebra y la razón se convierte en una ilusión. A lo largo de 90 minutos, las y los espectadores se convierten en testigos de una serie de sucesos que revelan los secretos ocultos del lugar. Cada escena está diseñada para generar tensión constante mediante el uso de efectos especiales, luces estroboscópicas, humo y recursos visuales que contribuyen a la atmósfera de horror psicológico.

El elenco está conformado por Eugyn Macías, Ricardo Islas, Christian Escorcia y Juan Rafael Rodríguez, quienes interpretan personajes atrapados entre la culpa, el miedo y la locura. El montaje propone un formato inmersivo que integra al público dentro de la historia, transformando la función en una experiencia participativa. El desarrollo de la obra se apoya en una narrativa fragmentada que mezcla la teatralidad tradicional con recursos propios del cine y el performance.

El proyecto se construye a partir de un trabajo colaborativo entre el equipo técnico y artístico, enfocado en explorar nuevas formas de interacción entre intérprete y espectador. La creación del espacio escénico, los efectos visuales y la ambientación sonora fueron diseñados para envolver completamente a quienes asisten, manteniendo la atención sobre la línea entre lo real y lo imaginado. La propuesta busca llevar el teatro de terror más allá de la representación, convirtiéndolo en una experiencia de inmersión total.

“Expediente 6:99 Psiquiátrico” está dirigida a público mayor de 12 años y contará con medidas de seguridad específicas por el uso de luces, humo y estímulos intensos. Los boletos estarán disponibles en la taquilla de la Cineteca Alameda, de lunes a domingo, de 13:00 a 21:00 horas y los informes pueden solicitarse al whatsapp 44 43 11 31 98.