Potosinos FC visita a Jaral del Progreso

En el marco de una semana de doble jornada, el Potosinos Futbol Club se declara listo para su compromiso de este miércoles 5 de noviembre, cuando visite al conjunto de Jaral del Progreso en el Parque Metropolitano, dentro de la jornada 10 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Luego de perder su invicto en casa ante el Club Deportivo Irapuato, el equipo dirigido por René Isidoro García dejó atrás ese tropiezo y ahora se enfoca en conseguir su primera victoria como visitante, en lo que se anticipa será un duelo muy parejo en tierras guanajuatenses.

El rival en turno, Jaral del Progreso, llega motivado tras vencer 2-1 como visitante al Santa Ana de Conde, resultado que lo impulsa a buscar continuidad y escalar posiciones en la tabla. Ante ello, los potosinos son conscientes de que enfrentarán a un rival en ascenso y con confianza.

Durante los últimos días, el cuadro del PFC con intensidad en los entrenamientos, enfocándose en corregir las desatenciones que les costaron puntos ante los freseros, tanto en el ataque como en la defensa. El estratega García podrá disponer de plantel completo para elegir a los mejores elementos que realizarán el viaje, con la meta clara de sumar tres puntos que los mantengan en la pelea dentro del grupo.

En cuanto a la clasificación, el Potosinos Futbol Club se ubica en el octavo lugar general con 14 puntos, producto de 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas en 9 partidos disputados. Por su parte, el Jaral del Progreso ocupa el décimo sitio, con 10 unidades tras 8 juegos, de los cuales ha ganado 3, empatado 1 y perdido 4.