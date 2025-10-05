Russell saldrá 1ro. en Singapur

SINGAPUR.- George Russell se quedó con la pole para el Gran Premio de Singapur mientras que Max Verstappen superó a Oscar Piastri y Lando Norris, sus rivales por el título de Fórmula Uno.

Russell había chocado en la práctica del viernes, pero se recuperó con estilo al ser 0,182 segundos más veloz que Verstappen en la sesión de clasificación del sábado, a pesar de rozar el muro. Verstappen estaba molesto con la conducción de Norris, sugiriendo que le costó la pole.

El neerlandés tiene el impulso en la lucha por el título de la F1 después de ganar las dos últimas carreras, aunque estaba descontento con el comportamiento de Norris el sábado, mientras que McLaren parece nuevamente fuera de ritmo.

Piastri, líder de la clasificación general, se clasificó tercero, a 0,366 del ritmo de Russell. Norris, su compañero de equipo en McLaren, saldrá quinto.

VERSTAPPEN CULPA

A NORRIS

Verstappen dijo que Norris, quien es segundo en la clasificación, estaba “simplemente paseando” por la pista y perturbó una vuelta que podría haber sido lo suficientemente buena para la pole.

“Está anotado, será recordado también”, dijo.

Los pilotos tienden a dejarse grandes espacios en la última ronda para los 10 primeros lugares, pero Norris estaba solo un par de segundos por delante, dijo Verstappen, argumentando que el flujo de aire perturbado afectó su rendimiento.

Verstappen dijo que “simplemente seguiría adelante” y no intentaría discutir el asunto con Norris.

“A veces sucede en un circuito urbano que la gente se aburre, comete errores”, dijo.

Singapur es la única pista en el calendario de esta temporada donde Verstappen no ha ganado una carrera.