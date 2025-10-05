Joaquín Cosío y Luis Estrada en el Festival de Cine UASLP

El Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llegará a su octava edición del 6 al 10 de octubre con una programación que apuesta por el cine nacional, la exhibición de cortometrajes locales y la presencia de cineastas reconocidos.

Destaca la participación del actor Joaquín Cosío, quien ofrecerá una masterclass el jueves 9 de octubre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y acompañará la entrega del Premio Peyote a Luis Estrada, director de películas clave en la sátira política mexicana como La ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta.

El festival reunirá a 25 invitados entre directoras, directores, guionistas, actores y talleristas. Figuran nombres como Fernanda Valadez, reconocida por su filme Sin señas particulares, y Carlos Cuarón, quien impartirá una charla a propósito de los 25 años de Y tu mamá también, cinta que marcó un giro en la cinematografía mexicana de inicios de siglo.

La inauguración tendrá lugar el lunes 6 de octubre a las 19:00 horas con la proyección de Corina, película filmada en Jalisco que será presentada por su directora. A lo largo de la semana también se realizará una muestra de cortometrajes potosinos, cuya difusión se extenderá a través de la plataforma “Nuestro Cine” del IMCINE, con alcance en toda Latinoamérica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta edición se rendirá un homenaje a la pionera potosina Matilde Latenta, primera directora de cine en San Luis Potosí, con una exhibición fotográfica que antecede al documental que actualmente prepara la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Además de las proyecciones, el festival contempla talleres, charlas, encuentros con realizadores, y actividades paralelas como conciertos de bandas locales en los llamados “after” nocturnos. La programación también se extenderá a los campus de Matehuala y Ciudad Valles, con el propósito de acercar el cine a otros públicos universitarios.