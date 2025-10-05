Hoy finaliza el Festival del Café

El Festival del Café en San Luis Potosí llega a su último día de actividades este domingo 5 de octubre en el Museo Francisco Cossío. La jornada final combina talleres, expresiones artísticas y actividades participativas que giran en torno a la cultura del café y al reconocimiento del trabajo de las y los productores de distintas regiones del país.

La programación inicia a las 9:00 horas con el taller “Yoga y ceremonia del primer hervor”, que se desarrolla en el jardín principal del museo. Esta actividad busca integrar el movimiento corporal con una práctica simbólica vinculada a la cosecha del café. Durante la sesión se realiza una ceremonia que utiliza los granos como elemento representativo de la relación entre las personas y la tierra, acompañada de la degustación de café veracruzano de la marca Romeroz.

A las 11:00 horas continúa el programa con el taller “Journaling y café”, enfocado en el uso de la escritura personal como herramienta de reflexión y bienestar. Las y los participantes registran pensamientos y experiencias en torno al acto cotidiano de tomar café, explorando cómo esta práctica puede fortalecer la creatividad y la claridad mental. La actividad se extiende hasta las 13:00 horas.

En ese mismo bloque matutino, a las 12:00 horas, se presenta el grupo Liceo de Matanzas con una exhibición de danzón, que aporta un componente escénico al programa dominical. Posteriormente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el taller “Pintura con café”, donde se introducen los principios básicos de esta técnica.

