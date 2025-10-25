logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rybakina clasifica a las Finales WTA

Por AP

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rybakina clasifica a las Finales WTA

TOKIO.- Elena Rybakina aseguró la última plaza disponible para las Finales de la WTA al vencer el viernes 6-3, 7-6 (4) a la adolescente canadiense Victoria Mboko en los cuartos de final del Abierto Pan Pacífico.

La campeona de Wimbledon 2022 se enfrentará a la checa Linda Noskova en las semifinales del torneo en Tokio.

Rybakina, quien representa a Kazajistán, superó a la rusa Mirra Andreeva para quedarse con el octavo lugar para las lucrativas Finales de la WTA del próximo mes en Arabia Saudí.

“Es fabuluso poder jugar algunos partidos más, especialmente contra rivales de alto nivel. La semana pasada, me concentré en un sacar adelante un partido a la vez y sabía que para clasificarme sería un camino arduo”, dijo Rybakina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las Finales de la WTA, programadas del 1 al 8 de noviembre, Rybakina se unirá a la número uno mundial Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula y Jasmine Paolini.

Gauff defenderá el título en Riad. La estadounidense venció a la campeona olímpica Zheng Qinwen en la final del año pasado y se embolsó 4,8 millones de dólares en premios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Toronto gana por paliza a Dodgers
Toronto gana por paliza a Dodgers

Toronto gana por paliza a Dodgers

SLP

AP

Jonrones de Barger, Varsho y el mexicano Kirk ponen arriba a los Azulejos

Leeds supera al West Ham
Leeds supera al West Ham

Leeds supera al West Ham

SLP

AP

Cruz Azul recibe al Monterrey
Cruz Azul recibe al Monterrey

Cruz Azul recibe al Monterrey

SLP

El Universal

Ambos cuadros buscan colocarse en los primeros lugares de la tabla general

El América no pasa del empate
El América no pasa del empate

El América no pasa del empate

SLP

El Universal

Las Águilas sufrieron para conseguir un punto en su visita a Mazatlán